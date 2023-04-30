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Боевики 92-й бригады ВСУ засняли на видео своеобразное самоуничтожение своей колонны. Запись опубликовал в Сети портал «Русская весна».

На кадрах видно, как боевики передвигаются на гражданском автомобиле по дороге. Впереди горит еще одна машина, подорвавшаяся на мине. В этот момент военнослужащие понимают, что заехали в опасную зону, но сделать ничего для своего спасения уже не могут, так как на мину наезжает и их авто.

На записи слышен звук взрыва, видна яркая вспышка, после чего видео обрывается.

Напомним, боевики ВСУ неоднократно подрывались на собственных минах, так как их установка осуществляется хаотично, без составления каких-либо карт и схем.

Киев продолжает подготовку к контрнаступлению, однако чем больше он переносит дату этой операции, тем меньше на Западе верят в успех ВСУ.

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