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Украинские боевики регулярно выкладывают в сеть видео, на которых запечатлена западная техника, уничтоженная российскими военными. Портал «Русская весна» опубликовал несколько таких записей, сделанных на разных участках линии соприкосновения.

На одной из них можно разглядеть боевую машину пехоты натовского образца, которая попала под точный удар ВС РФ. На другой – самоходная артиллерийская установка M109 Paladin американского производства.

Напомним, Запад продолжает накачивать Украину оружием, намеренно затягивая конфликт. Эксперты отмечают, что для Соединенных Штатов такие поставки – это способ провести перевооружение своей армии. Деньги, выделяемые на технику для ВСУ, Пентагон использует для покупки нового вооружения, а в Киев отправляет физически и морально устаревшую технику.

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