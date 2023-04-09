9 апреля – ИА Discover24.ru. Вооруженные силы России продолжают уничтожать личный состав и бронетехнику украинской армии в зоне проведения специальной военной операции. Кадры с очередной уничтоженной военной техникой ВСУ были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Всего было опубликовано два небольших видеоролика с уничтоженной военной техникой украинской армии в окрестностях Бахмута (ранее Артемовск). На первом из них можно увидеть, как в поле пылает БТР «Буцефал» вооруженных сил Украины. Украинская боевая машина полностью охвачена пламенем и густыми клубами серого дыма, при этом время от времени раздаются хлопки от детонации боекомплекта.

На кадрах второго ролика можно увидеть остатки самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» ВСУ. Украинский военнослужащий, являющийся автором ролика, рассказал, что артиллерийское орудие ВСУ было уничтожено точным огнем российской армии. По его словам, экипаж выжил, так как не находился внутри боевой машины в момент прилета.