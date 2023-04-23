На Авдеевском направлении расчеты 9-й бригады 1-го армейского корпуса успешно используют FPV-дроны для уничтожения позиций противника. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись одной из таких атак.

Барражирующие боеприпасы неподалеку от населенного пункта Первомайское точечно бьют по огневым точкам врага. Одновременно с этим разведывательные беспилотники вычисляют позиции ВСУ и корректируют по ним огонь артиллерийских подразделений. ВС РФ продолжают перемалывать боевиков и технику украинской армии, приближая освобождение Авдеевки.

Напомним, в Артемовске и окрестностях все чаще стала использоваться авиация, которая наносит удары по позициям боевиков «умными» бомбами. Эти боезаряды обладают большой разрушительной мощью и уничтожают противника, скрывающегося в многоэтажных и частных домах, других зданиях в городе.