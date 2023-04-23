ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Авдеевском направлении расчеты 9-й бригады 1-го армейского корпуса успешно используют FPV-дроны для уничтожения позиций противника. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись одной из таких атак.

Барражирующие боеприпасы неподалеку от населенного пункта Первомайское точечно бьют по огневым точкам врага. Одновременно с этим разведывательные беспилотники вычисляют позиции ВСУ и корректируют по ним огонь артиллерийских подразделений. ВС РФ продолжают перемалывать боевиков и технику украинской армии, приближая освобождение Авдеевки.

Напомним, в Артемовске и окрестностях все чаще стала использоваться авиация, которая наносит удары по позициям боевиков «умными» бомбами. Эти боезаряды обладают большой разрушительной мощью и уничтожают противника, скрывающегося в многоэтажных и частных домах, других зданиях в городе.

Вам может понравиться

OSW: Неопытные бойцы ВСУ сойдутся на Донбассе с профессионалами ВС России

Профессионализм украинских военнослужащих, готовящихся к контрнаступлению, вызывает серьезные сомнения у аналитиков Центра восточноевропейских исследований, расположенного в Польше. Портал «Свободная пресса» отмечает, что поляки не верят в успех планируемой операции ВСУ

Военкор Рожин проинформировал о сбитом украинском беспилотнике, летевшем к Крымскому мосту

Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ, который летел в сторону Крымского моста, рассказал в своем телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин. Он отметил, что дрон летел над Азовским морем. Не исключено, что

В Клинцах Брянской области на территорию жилого дома упал беспилотник ВСУ

В Клинцах Брянской области беспилотный аппарат ВСУ упал на территорию жилого дома. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что жертв и пострадавших в результате очередной атаки Киева нет. Он также отметил,