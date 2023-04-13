Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Штурмовая группа «Отважных» выбила боевиков ВСУ из опорного пункта в результате достаточно напряженного боя. Все военнослужащие армии противника, которые не захотели сдаваться, были уничтожены, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты также опубликовали видео из опорника, сделанное российскими бойцами. На нем видны огневые точки, которые установлены очень грамотно и дают возможность держать под контролем все окружающее пространство.

Кроме того, на кадрах можно увидеть трупы украинских боевиков, ликвидированных во время боя за опорный пункт. Они оказали отчаянное сопротивление, но не сумели что-либо противопоставить бойцам группировки «Отважные».

Напомним, что на линии Сватово-Кременная украинские военные в основном скрываются в лесных массивах. Однако беспилотники ВС РФ обнаруживают их там, после чего опорные пункты уничтожаются либо переходят под контроль российских военных.

Вам может понравиться

СБУ обвинила военноcлужащего в госизмене из-за сбора информации о нахождении HIMARS

10 апреля – ИА Discover24.ru. На Украине задержали и поместили под стражу военнослужащего срочной службы одной из бригад ВМС, который якобы искал позиции реактивных систем залпового огня HIMARS в Одесской

Дрон-камикадзе “Ланцет” уничтожил очередную польскую САУ KRAB в зоне СВО

12 апреля – ИА Discover24.ru. Дрон-камикадзе «Ланцет» отправил в небытие еще одну самоходную артиллерийскую установку KRAB, принадлежащую украинской армии. Видеозапись удара по САУ появилась в одном из телеграм-каналов. На кадрах

Батарея российских гаубиц «Мста-С» уничтожила украинские силы на Запорожском направлении

12 апреля – ИА Discover24.ru. Российские самоходные артиллерийские установки «Мста-С» разгромили позиции боевой техники противника на Запорожском направлении. Командир батареи с позывным «Днепр» рассказал РИА Новости о боевой работе подразделения.