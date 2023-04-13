Штурмовая группа «Отважных» выбила боевиков ВСУ из опорного пункта в результате достаточно напряженного боя. Все военнослужащие армии противника, которые не захотели сдаваться, были уничтожены, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты также опубликовали видео из опорника, сделанное российскими бойцами. На нем видны огневые точки, которые установлены очень грамотно и дают возможность держать под контролем все окружающее пространство.

Кроме того, на кадрах можно увидеть трупы украинских боевиков, ликвидированных во время боя за опорный пункт. Они оказали отчаянное сопротивление, но не сумели что-либо противопоставить бойцам группировки «Отважные».

Напомним, что на линии Сватово-Кременная украинские военные в основном скрываются в лесных массивах. Однако беспилотники ВС РФ обнаруживают их там, после чего опорные пункты уничтожаются либо переходят под контроль российских военных.