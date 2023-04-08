8 апреля – ИА Discover24.ru. В Марьинке и ее окрестностях продолжаются ожесточенные сражения между боевиками вооруженных сил Украины и подразделениями российской армии. При этом украинская сторона несет огромные потери в живой силе и бронетехнике на данном участке фронта. Об этом сообщают военкоры «Русской Весны».

На опубликованных военкорами кадрах можно увидеть всю трагичность ситуации для пехоты вооруженных сил Украины, которые пытаются держать оборону в Марьинке. Видео, снятое одним из бойцов украинской армии, демонстрирует момент эвакуации раненого бойца ВСУ с поля боя.

Несколько военнослужащих ВСУ пытаются оттащить своего раненого сослуживца в безопасное место. На фоне видно, что от некогда жилого квартала ничего не осталось. Большая часть построек и деревьев в результате постоянных артиллерийских обстрелов была просто уничтожена. В результате бойцы ВСУ смогли оттащить своего раненого товарища в укрытие, расположенное за небольшой хозяйственной постройкой без крыши.