Российские силы продолжают теснить ВСУ в Артёмовске (Бахмуте). Украинские войска несут тяжёлые потери. Издание “Русская Весна” (“РВ”) сообщает о ликвидации во время боевых действий двух высокопоставленных украинских офицеров.

Речь идёт об Артуре Пашкуляке (“Махно”), который возглавлял одно из экстремистских подразделений ВСУ, а также об Александре Вдовиченко – полковнике спецназа “Альфа” Службы безопасности Украины (СБУ).

При каких обстоятельствах, как и когда были ликвидированы указанные офицеры, не уточняется.

Бои за Артёмовск продолжаются уже многие месяцы. По последним данным, большую часть города контролируют российские силы, в скором времени населённый пункт с остатками сил ВСУ может быть окружён.

Артёмовск находится в Донецкой Народной Республике. Некоторое время назад город был важным транспортным узлом для снабжения всей группировки ВСУ в Донбассе.