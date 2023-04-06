Украинские ВС открыли сезон охоты за российской бронетехникой, чтобы создать себе условия для весеннего контрнаступления. Портал «Русская весна» пишет об использовании боевиками беспилотников-гигантов промышленного назначения, которые запускаются для уничтожения танков и другого тяжелого вооружения.

Так, на Купянском направлении российским военным удалось сбить огромный беспилотник «Баба Яга». По своим размерам он сопоставим с двумя письменными столами. Дрон нес сразу три кумулятивных заряда, способных поразить любую бронетехнику. Российские военные сбили его из автомата.

Военные корреспонденты рассказали также о тактике, используемой украинскими боевиками. Сперва задействуется компактный беспилотник, который проводит разведку и выявляет цель. Только за ним отправляется гигантский промышленный дрон. Он летит на минимальной высоте прямо к обнаруженной разведчиком бронетехнике. Именно во время такого полета российские военные сумели сбить вражеский БПЛА.