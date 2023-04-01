Боевики ВСУ сняли видео городского боя в Артемовске, которое в своем телеграм-канале разместил портал «Русская весна». На кадрах постоянно слышатся автоматные выстрелы.

Украинские военные перемещаются по улицам города, регулярно отстреливаясь от наступающих штурмовиков ЧВК «Вагнер». Затем они прячутся в одном из частично разрушенных домов и начинают вести автоматный огонь уже из окон.

Автор видеозаписи написал, что воздух в любом районе города пахнет смертью, стрельба раздается постоянно, а бои идут буквально за каждый дом. Боевики ВСУ, перемещаясь от здания к зданию, вынуждены вести слепой огонь, так как на то, чтобы остановиться и прицелиться у них просто нет времени.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил президенту Зеленскому, что провести контрнаступление в Артемовске сейчас невозможно из-за плохой погоды.