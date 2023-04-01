На Запорожском направлении противник попытался провести очередную разведку боем и привлек для этого бронегруппу, однако она была уничтожена бойцами 22-ой бригады спецназа ГРУ, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты опубликовали кадры, на которых видно, что спецназовцы Главного разведывательного управления задействовали противотанковые ракетные комплексы. Точными ударами они уничтожили шесть единиц техники ВСУ, среди которой были боевые машины пехоты и танки.

Количество ликвидированных боевиков пока неизвестно, однако ясно, что без потерь ВСУ не удалось обойтись и в этот раз. Уцелевшие военнослужащие разбежались в разные стороны по полю, чтобы не попасть под удар. Все спецназовцы, принявшие участие в данное операции, представлены к наградам за срыв достаточно серьезной атаки противника.