Портал «Русская весна» опубликовал кадры украинского аэродрома, мощный удар по которому разнес находящиеся на территории строения, истребители и инфраструктурные объекты.

Удар был нанесен в июле 2022 года и стал ответом на попытку ВСУ угнать истребитель ВКС РФ. Главное управление разведки готовило это миссию с апреля, но бездарно ее провалило. Украинские спецслужбы «завербовали» российского летчика, пообещав ему золотые горы, однако вся операция проходила под контролем РФ.

В результате вместо желанного истребителя на аэродром Канатово в Кировограде прилетели ракеты. Они уничтожили взлетные полосы и находящиеся на них самолеты, разрушили несколько зданий. Также известно о 17 пострадавших военных и погибшем командире подразделения.