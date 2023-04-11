11 апреля – ИА Discover24.ru. Освобождение Артёмовска (Бахмута) от украинских войск идёт с использованием в том числе и американской бронетехники. Она трофейная, захвачена бойцами частной военной компании “Вагнер”. Издание “Русская Весна” опубликовало кадры с бронетранспортёром, который едет по одной из улиц Артёмовска.

На кадрах БТР М-113. Такая американская техника есть на вооружении стран НАТО и самих США. На Украину бронетранспортёры поступили в рамках оказания военной помощи Киеву странами Запада. В публикации “РВ” утверждается, что боевая машина едет на линию боевого соприкосновения из Соледара.

Ранее уже сообщалось, что “вагнеровцы” используют захваченную вражескую военную технику. При необходимости специалисты ЧВК ремонтируют её, а также стирают с трофейной техники опознавательные знаки украинских войск – как правило, это белые кресты.