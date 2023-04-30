Портал «Русская весна» сообщил о приближении решающего контрнаступления ВСУ. Сейчас украинское командование накапливает силы, намереваясь бросить в бой остатки боеспособных подразделений. Вместе с мобилизованными резервистами ему удалось собрать около 100 тысяч военнослужащих.

Эксперт, которые внимательно анализируют действия ВСУ, считают, что Киев попытается атаковать сразу в двух направлениях. Причем одно из них будет отвлекающим, а другое – основным. Сценарий контрнаступления вряд ли будет сильно отличаться от осенней операции ВСУ, в результате которой им удалось добиться локальных успехов на Харьковском направлении.

Это, по мнению военных корреспондентов, будет решающая битва между ВС РФ и Соединенными Штатами, которые воюют против Москвы руками украинских боевиков. Впрочем, даже западные аналитики не верят в успех Киева, осознавая и превосходство России в воздухе, и отсутствие эффекта неожиданности из-за многочисленных переносов контратакующих действий. Кроме того, в США признают, что ВС РФ гораздо сильнее своего противника, даже вооруженного западной техникой.