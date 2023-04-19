Телеграм-канал портала «Русская весна» опубликовал фотографии и видеозаписи с бронетехникой НАТО, переданной Украине. На нее нанесены новые тактические знаки, отметили военные корреспонденты.

На кадрах можно увидеть боевые машины пехоты Bradley американского производства, а также танки Т-55S, полученные Киевом от Словении. На них нанесено изображение белой стрелы.

Упомянутая бронетехника поступила в распоряжение 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Новый знак может означать, что боевые машины Киев планирует задействовать в готовящемся контрнаступлении. Впрочем, что именно означает белая стрела на танках и БМП, пока неизвестно. Не исключено, что позже ВСУ раскроют эту загадку.