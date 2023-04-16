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Украинские боевики неоднократно устраивали обстрелы и атаки в христианские праздники. Командование ВС РФ резонно считает, что и на Пасху от них можно ожидать того же, сообщает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты отмечают, что техника ВСУ на отдельных участках линии соприкосновения начала движение в сторону российских позиций. Расчет украинского Генштаба строится на том, что наши бойцы расслабятся, будут отмечать праздник и пропустят удар. Однако все это лишь фантазии противника.

Российские ВС готовы не только к отражению возможного нападения, но еще и к превентивным ударам по живой силе и технике противника. Поэтому если он планирует контратакующие действия, то вполне может нарваться на несколько сюрпризов.

Военкоры также отметили, что ровно в полночь боевики ВСУ начали обстрел приграничных районов Белгородской области. Российские войска были вынуждены жестко ответить.

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