На «дороге смерти» под Артемовском российские ВС ликвидировали иностранных наемников ВСУ. Подробности рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты сообщили, что один из уничтоженных боевиков – это Эндрю Харрис Купер из Кливленда, что в американском штате Огайо. Вместе с ним находился и был ликвидирован «солдат удачи» из Ирландии 40-летний Финбар Кафферки.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники в Артемовске не вступают в прямые противостояния с бойцами ЧВК «Вагнер». Как только они узнают о приближении «музыкантов», то сразу разбегаются и занимают безопасные позиции как можно дальше от линии соприкосновения. Желания «стоять насмерть» они совсем не демонстрируют.