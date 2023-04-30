Боевики ВСУ сделали видео в стабилизационном пункте 93-й бригады, в котором раненым военным оказывают первую медицинскую помощь. Этой записью они фактически продемонстрировали, какие ужасающие потери несут украинские подразделения.

В стабилизационный пункт привозят боевиков, которые выжили, но получили серьезные ранения в боях за Артемовск. На кадрах очень много покалеченных военнослужащих, бойцов, которые не в состоянии сдержать слез от боли. Авторы видео уточняют, что это только нарезка двух часов из жизни бахмутских медиков.

Также стоит добавить, что этот только один такой пункт. Сколько их в окрестностях Бахмута и в самом городе, а также в зоне проведения СВО, никто не скажет, но масштаб потерь вполне можно оценить только по одной видеозаписи.