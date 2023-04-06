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Украинские боевики опубликовали в Сети видеозапись с колоннами боевой техники, якобы движущимися к линии соприкосновения для участия в контрнаступлении. Однако военные корреспонденты считают эти кадры фейком.

На записи действительно видна огромная колонна бронеавтомобилей MRAP американского производства, которые Соединенные Штаты поставляют в Киев. Однако движется она по дороге, окруженной буйной зеленью, которой ранней весной не бывает ни в одном регионе Украины. Скорее всего, видео сделано еще прошлым летом.

Авторы публикации отмечают, что если это действительно так, то техника из колонны уже давно уничтожена российскими ВС и превращена в металлолом.

Напомним, что Запад продолжает накачивать Украину оружием и техникой. В настоящий момент Киев выпрашивает натовские истребители, однако ни США, ни другие страны НАТО не готовы к такому шагу.

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