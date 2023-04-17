ВС Украины задействовали в Бахмуте непонятную технику на платформе советского танка Т-64. С него зачем-то свинтили башню, а на ее место установили пулемет и противотанковый ракетный комплекс «Корнет».

Чтобы защитить экипаж, странную боевую машину обшили динамической защитой «Контакт-1». В итоге получился «бронемутант», не похожий ни на танк, ни на бронетранспортер. Военные корреспонденты «Русской весны» предполагают, что боевики хотели сделать из танка некое подобие бронированного пункта управления войсками либо превратить его в БМП.

Впрочем, подобные изыскания могут быть следствием отсутствия в распоряжении ВСУ исправной советской техники. В условиях дефицита боевики вынуждены переделывать поврежденные или просто изношенные боевые машины, сразу отправляя их в зону боевых действий.