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Наемник ВСУ из Финляндии рассказал о страшной мартовской ночи 2022 года на Яворовском полигоне подо Львовом. Также он разместил в Сети видеозапись удара ВС РФ по этому объекту, в результате которого было уничтожено 120 боевиков из разных стран мира, передает портал «Русская весна».

Яворовский полигон Киев решил тогда использовать в качестве пункта размещения боевиков «Интернационального легиона». Однако эта информация быстро стала известна командованию ВС РФ. По полигону были нанесены удары крылатыми ракетами.

На видео, опубликованном уцелевшим финским наемником, запечатлены последствия атаки. На кадрах можно увидеть разрушенные и догорающие казармы, в которых размещались боевики. Из зданий, объятых пламенем, слышны крики получивших ранения «серых гусей».

Финн сообщил, что 60 его сослуживцев погибли в результате взрывов. Еще 50 позже умерли после серьезных ранений.

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