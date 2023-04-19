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Во время осуществления визуального контроля линии боевого соприкосновения в ночное время суток бойцами российского спецназа была обнаружена диверсионно-разведывательная группа украинской армии, пытавшаяся зайти в тыл позиций российских подразделений.

Соответствующие кадры попытки проникновения диверсионной группы вооруженных сил Украины были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Российские разведчики из группы спецназа оперативно скорректировали огонь артиллеристов и ликвидировали бойцов украинской диверсионной группы.

Напомним, что по позициям вооруженных сил Украины, расположенным на западных окраинах Артемовска (украинское название Бахмут), российская армейская авиация наносит точные удары мощными планирующими авиационными бомбами. При этом сами боевики украинской армии считают, что российские силы атаковали их укрепрайон авиабомбой ФАБ-1500.

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