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В боях за Бахмут (Артемовск) бойцы ЧВК «Вагнера» не только уверенно продвигаются вперед, но и берут богатые трофеи. Портал «Русская весна» опубликовал фотографии, на которых представлено захваченное у боевиков ВСУ натовское вооружение.

На снимках можно увидеть противотанковые ракетные комплексы шведского, британского и американского производства, бронетехнику, в числе которой имеется и бронетранспортер M113 из Соединенных Штатов, автоматические винтовки и многое другое.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поражение в Бахмуте будет иметь серьезные политические последствия. Бойцы ВСУ утратят боевой дух, а на самого главу государства начнется беспрецедентное давление как изнутри страны от уставшего от боевых действий народа, так и снаружи. Запад, по мнению украинского лидера, будет требовать пойти на компромиссы с Москвой.

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