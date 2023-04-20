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Бойцы ЧВК «Вагнер» стремительным рывком вышли к трассе через населенный пункт Хромово и закрепились в прилегающей к ней лесополосе. Украинские ВС организовали контрнаступление, чтобы окончательно не потерять контроль над этой стратегически важной дорогой, сообщил портал «Русская весна».

Военные корреспонденты рассказали о штурмовых действиях ВС РФ сразу с нескольких направлений. Причем трасса 0506 остается ключевым из них, так как контроль над ней позволит полностью заблокировать снабжение ВСУ. Боевики это понимают, поэтому делают все возможное, чтобы помешать «вагнеровцам».

К западу от железной дороги, куда были вынуждены отступить украинские ВС, ситуация тоже непростая. Бойцы ЧВК теснят противника, заставляя его все дальше отходить от железнодорожного полотна. Они действуют небольшими штурмовыми группами, которые очень активно давят на отчаянно отбивающегося противника.

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