Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут боевые действия в лесополосе, которая протянулась вдоль трассы О-0506. Дорога практически полностью перерезана, что лишает ВСУ возможности снабжать свои подразделения в Артемовске (после проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Бахмут).

Упомянутая дорога соединяет город с населенным пунктом Часов Яр, где Киев концентрирует резервный личный состав, технику и вооружение для отправки в Артемовск. Однако после того, как «вагнеровцы» перережут трассу, снабжение станет невозможным.

Также российские военные расширяют плацдарм для дальнейшего продвижения, сообщил портал «Русская весна». В самом Артемовске бои продолжаются, ситуация для ВСУ весьма сложная. Бойцы ЧВК «Вагнер» уже изгнали противника из здания отеля «Транзит» в центре, где нацисты устроили еще один укрепрайон.