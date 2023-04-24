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Российские силы продолжают теснить неприятеля в Артёмовске (Бахмуте). Ситуация для ВСУ в этом городе Донецкой Народной Республики становится всё более сложной. Штурмовики ЧВК “Вагнер” заняли территорию мясокомбината в городе, а также продавили оборону украинской армии в 4-х районах. Об этом пишет издание “Русская Весна” со ссылкой на аналитиков ВСУ.

Уточняется: бойцы “Вагнера” продвинулись до переулка Геологов с улицы Корсунского. Идут бои по улицам Чайковского и Крайней. Кроме того был взят Салтовский мясокомбинат.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются уже многие месяцы. Это стратегически важный город для ВСУ – через него идёт снабжение всей группировки украинской армии в Донбассе. Сейчас значительная часть города находится под контролем российских сил: армии и ЧВК “Вагнер”.

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