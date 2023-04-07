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Бронегруппа десантников группировки войск «Отважные» неожиданно ворвалась на позиции ВС Украины под Кременной, и выбила боевиков из опорного пункта, передает портал «Русская весна». Военные корреспонденты опубликовали видео, на кадрах которого зафиксированы профессиональные действия российских бойцов.

Позиции противника были обнаружены оператором беспилотного аппарата, который и отправил координаты десантникам. Бойцы задействовали для атаки боевые машины десанта, на которых максимально приблизились к опорному пункту ВСУ. После этого они внезапной атакой застали врага врасплох и провели грамотную зачистку позиций.

Напомним, что под Кременной и Сватово в ЛНР продолжается наступление ВС РФ. Украинские вооруженные формирования пытаются оказывать сопротивление, но в большинстве случаев все же вынуждены спасаться бегством.

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