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Российские военные ведут наступление в Бахмуте, устраивая для ВСУ настоящий ад и пытаясь зайти в тыл противнику. Это позволит окончательно захлопнуть котел и закрыть вопрос с освобождением города, пишет портал «Русская весна».

Военные корреспонденты опубликовали эксклюзивное видео, демонстрирующее уверенное продвижение вперед штурмовых групп ЧВК «Вагнер». Они применяют реактивную артиллерию, наносят удары по позициям боевиков ВСУ из «Градов», подавляя любые попытки сопротивления.

Генштаб ВСУ продолжает при этом заявлять об уверенной обороне города. Но все же признает, что ВС РФ существенно усилили наступление не только в Артемовске, но и в его окрестностях. Особое внимание уделяется населенным пунктам Ивановское и Хромово, где идут напряженные бои.

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