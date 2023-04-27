Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись последствий авиаудара по «главной крепости» ВСУ в западной части Артемовска, в качестве которой использовался 10-этажный жилой дом. Ранее военные корреспонденты уже показывали это здание на случайно сделанных украинским боевиком кадрах.

На каждом из этажей дома размещалась огневая точка. Верхние этажи были приспособлены для наблюдения за ВС РФ, а подвалы целой сетью окопов соединялись с блиндажами рядом со строением.

Кроме того, в здании размещался еще и командный пункт, из которого велось управление войсками, «обороняющими» Бахмут. После мощного удара дом превратился в развалины, данные о потерях личного состава ВСУ не разглашаются.