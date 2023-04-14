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Украинские ВС пытаются предпринимать контратакующие действия на Лисичанском направлении, но лишь несут серьезные потери. Российские ВС моментально обнаруживают любую активность противника и накрывают его плотным артиллерийским огнем, сообщил портал «Русская весна».

Обнаружение вражеских позиций осуществляется с беспилотного аппарата. Он же затем корректирует огонь артиллерии, которая точно поражает намеченные цели. На кадрах записи, опубликованной военными корреспондентами, можно увидеть, насколько слаженно и грамотно действуют российские военные.
RV: Бои на Лисичанском направлении не утихают, враг несет колоссальные потери
Напомним, напряженные боевые действия продолжаются также в Артемовске. Ранее в Минобороны заявили о повышении интенсивности штурмов на позиции ВСУ, а также активном использовании авиации и артиллерии на этом направлении.

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