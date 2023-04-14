RV: Бои на Лисичанском направлении не утихают, враг несет колоссальные потери

Украинские ВС пытаются предпринимать контратакующие действия на Лисичанском направлении, но лишь несут серьезные потери. Российские ВС моментально обнаруживают любую активность противника и накрывают его плотным артиллерийским огнем, сообщил портал «Русская весна».

Обнаружение вражеских позиций осуществляется с беспилотного аппарата. Он же затем корректирует огонь артиллерии, которая точно поражает намеченные цели. На кадрах записи, опубликованной военными корреспондентами, можно увидеть, насколько слаженно и грамотно действуют российские военные.



Напомним, напряженные боевые действия продолжаются также в Артемовске. Ранее в Минобороны заявили о повышении интенсивности штурмов на позиции ВСУ, а также активном использовании авиации и артиллерии на этом направлении.