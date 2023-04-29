Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись, на которой запечатлена «дорога смерти» в Артемовск. Съемку вели украинские военные, которые рассказали, что это единственный оставшийся маршрут, по которому осуществляется снабжение бахмутского гарнизона.

На записи видно, что на обочинах дороги находится множество пикапов, которые пытались прорваться к городу, но попали под огонь российской артиллерии. Дорога постоянно обстреливается и добраться по ней до цели не так просто.

Ранее сообщалось, что по этой проселочной дороге в Артемовск намеревались прорваться украинские боевики на трех боевых машинах пехоты. Но противник нарвался на засаду, в результате чего был уничтожен вместе с бронетехникой.