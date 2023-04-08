Боевики ВСУ со страхом рассказывают о текущей ситуации в Бахмуте (Артемовске). В их внешнем виде сквозит паника, так как российские военные уверенно продвигаются вперед и намереваются освободить город, несмотря на отчаянное сопротивление противника.

По словам боевиков, штурмовые группы ЧВК «Вагнер» стремятся установить контроль над зданием сервисного центра МВД и над железнодорожным вокзалом. ВСУ отбиваются как могут, но их сил явно недостаточно для сдерживания мощного натиска «музыкантов». Многие украинские военные заявляют, что еще сутки и судьба города будет окончательно решена.

Бои за Артемовск продолжаются с минувшего лета. ВСУ устроили укрепления и укрытия буквально в каждом здании, поэтому российским ВС пришлось взламывать многоуровневую оборону противника. Однако они справились с этой задачей и продолжают теснить врага, выбивая его за пределы Бахмута.