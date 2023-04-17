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В ночь на 17 апреля по тепловой электростанции (ТЭС) в Белгороде был нанесен удар с применением беспилотного аппарата ВСУ. Это привело к перебоям с подачей электроэнергии, сообщил портал «Русская весна».

Местные жители в телеграм-каналах и социальных сетях публикуют фото и видео сильных пожаров, вспыхнувших сразу на двух объектах города. Ликвидацией возгорания занимаются экстренные службы. Перед возгоранием многие слышали громкие звуки, напоминающие взрывы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших в результате атаки противника нет.

Напомним, Киев неоднократно использовал ударные беспилотники для ударов по приграничным населенным пунктам. Подавляющее их большинство уничтожается средствами противовоздушной обороны.

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