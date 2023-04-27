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Российские бойцы продолжают наносить удары по ВСУ на разных участках линии боевого соприкосновения. Издание “Русская Весна” (“РВ”) публикует кадры мощного удар по пункту дислокации украинских войск.

В видеоролике, который снят с помощью беспилотника, видно, как по зданию наносится удар. Уточняется, что на видео – пункт дислокации ВСУ в Харьковской области. Его выявили российские разведчики. Затем координаты пункта были переданы артиллеристам. Те с помощью беспилотного летательного аппарата – использовался дрон “Форпост” – скорректировали и нанесли удар по зданию высокоточными снарядами “Краснополь”.

В сообщении “РВ” также уточняется, что удар по расположению войск украинской армии нанесли бойцы одного из подразделений Западного военного округа.

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