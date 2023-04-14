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Руководство ВСУ не говорит только о предстоящем контрнаступлении. Киевский режим намерен «освободить» все те территории, которые входили в состав Украины в 1991 году, заявил глава СНБО Алексей Данилов. Он отметил также, что только в этом случае можно будет говорить об окончании конфликта, передает портал «Русская весна».

По словам Данилова, у президента Украины Владимира Зеленского имеется несколько сценарий дальнейшего развития событий. Но какой из них будет применен, сейчас никто не знает, кроме самого главы государства и нескольких доверенных лиц.

Напомним, что многие эксперты и в России, и на Западе называют Зеленского лишь марионеткой Вашингтона. Все планы контрнаступления и других операций разрабатываются в США. Украинский президент лишь выполняет команды, не являясь самостоятельной фигурой.

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