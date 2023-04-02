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Киев несет потери не только в живой силе, но и в вооружении. При этом Запад не особо торопится их восполнять, поэтому командованию ВСУ приходится отправлять на линию соприкосновения совсем уж раритетные виды оружия. Одним из них являются 100-миллиметровые зенитки КС-19.

Эти установки были разработаны практически сразу после окончания Великой Отечественной войны. Они предназначались для перехвата воздушных целей, однако Киев намерен задействовать их в сухопутных сражениях.

Зенитные установки, созданные в 1947 году вряд ли усилят украинские войска. Однако командование ВСУ надеется, что с их помощью сможет выиграть время и дождаться поставок западного оружия и боеприпасов.

Напомним, многие эксперты сходятся во мнении, что Запад не видит результата отправки на Украину своих боевых систем. Поэтому не исключено, что он постепенно будет уменьшать размеры военной помощи.

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