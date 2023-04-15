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Украинские ВС перешли в контрнаступление на Запорожском фронте, но есть один нюанс – существует оно только в телеграм-каналах киевских пропагандистах. В реальности же никаких попыток продвижения вперед ВСУ не предпринимают, идут обычные позиционные бои, пишет портал «Русская весна».

Военные корреспонденты приводят посты некоторых блогеров-пропагандистов. В них ВСУ якобы прорвали оборонительные порядки в Пологовском районе и даже установили контроль над населенными пунктами Степановка, Решетиловское и Марфополь. Вот только российские ВС, осуществляющие оборону этих поселков, ничего подобного не заметили.

Они сообщают, что ни пехота, ни боевая техника ВСУ нигде и ничего не прорывает. Поэтому что именно заставило пропагандистов публиковать столь явные фейки, сказать довольно сложно.

Блогеры также опубликовали видео, на котором навстречу «атакующим подразделениям ВСУ» радостно выходят местные жители. Однако эксперты определили, что сделано оно в прошлом году в окрестностях Снигиревки.

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