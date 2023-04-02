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Российские ВС устроили боевикам ВСУ настоящий огненный дождь, нанеся по их позициям в Угледаре массированный удар зажигательными снарядами. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись этой атаки.

Отмечается, что боезаряды выпускаются реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град» и оснащаются зажигательным составом на основе магния. Эта смесь вспыхивает при взрыве и обеспечивает высокую температуру пламени. Благодаря этому она прожигает практически любые материалы, из которых боевики ВСУ строят свои фортификационные сооружения – бетон, металл и прочие.

После удара зажигательными боеприпасами десантники и морские пехотинцы пошли на штурм Угледара. Подробностей по этому наступлению пока нет, сообщают военные корреспонденты.

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