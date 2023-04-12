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В одном из секретных документов Пентагона, фото которых опубликовали китайские СМИ, говорится о провале ВСУ в Артемовске (Бахмуте). Автор утверждает, что украинские подразделения в городе находятся всего в одном шаге от окружения и полного разгрома, передает портал «Русская весна».

В документе также указано, что в конце февраля Главное управление разведки отправило в Бахмут свое подразделение спецназа в рамках подготовки к «контрнаступлению» в Бахмуте. Но никакого эффекта это не дало. Российские ВС перекрыли все дороги к городу, оставив Киеву несколько пешеходных маршрутов. Сейчас для РФ достаточно занять высоту 204,8, что позволит окончательно заблокировать снабжение.

Помимо этого, в бумагах сообщается о предложении президента Украины Владимира Зеленского атаковать Ростов беспилотными аппаратами «Стриж». С ним не согласился главком ВСУ Валерий Залужный, поэтому обсуждение прекратилось.

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