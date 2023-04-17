Киев попытался перебросить подкрепление под Авдеевку, но дополнительные силы были уничтожены российскими артиллеристами, передает портал «Русская весна». Военные корреспонденты поясняют, что обнаружил активность противника разведывательный беспилотник.

Оператор дрона передал данные о цели 132-й бригаде, которая открыла интенсивный огонь и уничтожила боевую машину пехоты, на которой передвигались боевики ВСУ. Соответствующее видео уже появилось в Сети.

Также на Авдеевском направлении артиллеристы ликвидировали самоходную артиллерийскую установку «НОНА» вместе с экипажем. Боевики задействовали ее для ударов по позициям ВС РФ, но проиграли в контрбатарейной борьбе и сами попали под ответную атаку.

Стоит напомнить, что 2С9 «НОНА» – это советская самоходка, которая предназначена для подавления активности противника, поддержки мотострелковых и пехотных подразделений, а также для уничтожения опорных и командных пунктов как минами, так и артиллерийскими снарядами.