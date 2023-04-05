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Российские ВС успешно действуют не только в Артемовске и Авдеевке, но еще и в Угледаре, где боевики ВСУ создали очередную «крепость». Для уничтожения прочных бетонных укреплений задействуется боевая авиация группировки войск «V», передает портал «Русская весна».

На кадрах записи, опубликованной военными корреспондентами, можно увидеть, как самолеты ВКС РФ выпускают ракеты и сбрасывают планирующие «умные бомбы» на укрепрайоны противника. Боезаряды ложатся точно в цель, уничтожая фортификационные сооружения и обеспечивая продвижение вперед морских пехотинцев и десантников.

Напомним, что боевая авиация активно задействуется и для ударов по Константиновке и Краматорску, где Киев пытается накапливать резервы для контрнаступления на Артемовск. Точные удары истребителей Су-34 и Су-35 лишают ВСУ такой возможности, успешно уничтожая резервные части.

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