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Российская разведка вскрыла позиции ВСУ на правом берегу Днепра под Херсоном. Практически сразу в дело вступила авиация, уничтожившая технику и живую силу украинских боевиков, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты уточняют, что разведчиками были обнаружены крупные скопления личного состава и техники ВСУ, которые вели подготовку к контрнаступлению. Однако их планы были нарушены мощными авиаударами.

На кадрах записи, появившейся в Сети, видны взрывы на месте дислокации украинских войск.

Напомним, что американский телеканал ABC ранее привел мнение экспертов, что использование Россией истребителей Су-35 позволило получить полное превосходство в воздухе. Эти самолеты поколения 4++ недосягаемы для переносных зенитно-ракетных комплексов и других украинских средств противовоздушной обороны.

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