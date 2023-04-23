Один из военных объектов ВСУ на Херсонском направлении попал под мощный удар «умной» авиабомбы ВКС РФ. Портал «Русская весна» опубликовал видео попадания боезаряда по цели.

Напомним, что командование ВСУ обеспокоилось из-за появления в распоряжении России планирующих авиабомб с навигационным модулем. Эти высокоточные заряды преодолевают системы противовоздушной обороны и летят в цель, поражая ее за счет огромной разрушительной силы.

В результате удара по объекту под Херсоном на месте попадания взметнулся в небо столб черного дыма. О какой именно цели идет речь, пока неизвестно, подробности атаки уточняются.

Помимо этого власти Харьковской области сообщили о ночной атаке на объекты ВСУ, в результате которой вспыхнул сильный пожар.