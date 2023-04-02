Бойцы ЧВК «Вагнер», которые продолжают бороться за освобождение Артемовска, показали трофеи, полученные в боях с противником. В основном это западные виды вооружений, которые Киев получает от США и их союзников.

Самый внушительный трофей – это бронетранспортер M113 американского производства. Эту боевую машину украинские нацисты были вынуждены бросить на позициях, так как спасались бегством в экстренном порядке.

Кроме того, в распоряжении «вагнеровцев» появилось большое количество противотанковых ракетных комплексов, автоматических винтовок и другого оружия. Напомним, что Запад регулярно присылает Киеву все новое вооружение, которое затем либо уничтожается, либо становится трофеями российских военнослужащих.