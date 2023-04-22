Портал «Русская весна» опубликовал видео одного из боев за трассу, соединяющую Часов Яр и Артемовск, которая для ВСУ превратилась в «дорогу жизни». На кадрах записи бойцы ЧВК «Вагнер» уже выбили противника из окопов и заняли его позиции, но теперь отражают контратаку.

Автомобильная дорога О-0506 Часов Яр — Хромово на протяжении нескольких месяцев использовалась ВСУ для снабжения артемовского гарнизона. Российским военным удалось установить над ней огневой контроль, однако Киев все равно пытался отправлять все новые колонны с личным составом и боеприпасами к Бахмуту.

Вдоль трассы ВСУ создали один большой укрепрайон с множеством блиндажей и окопов, пытаясь удержать контроль над «дорогой жизни». Однако штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» уже выбили их оттуда и фактически перерезали единственный оставшийся путь снабжения. Котел в Артемовске почти захлопнулся, отмечают военные корреспонденты.