Портал «Русская весна» опубликовал фото и видеокадры последствий ударов «умными» авиабомбами по объектам ВСУ, а также рассказал, что эти боезаряды используются по всему фронту и громят вражеские укрепления, технику и опорные пункты.

После ударов планирующими бомбами остаются огромные воронки. Военные корреспонденты выложили их фото. Одна стала следствием удара по Харьковской области, а вторая – в районе Орехова Запорожской области, где Киев концентрирует силы для масштабных наступательных действий.

Напомним, в Минобороны Украины заявляют, что сбивать «умные» авиабомбы, которые все чаще используют ВКС РФ, нечем. Имеющиеся в распоряжении Киева средства ПВО не справляются с этой задачей. Кроме того, они не могут достать носители, так как истребителям не требуется входить в зону действия комплексов противовоздушной обороны. Бомбы способны самостоятельно планировать к цели примерно 50-70 километров.