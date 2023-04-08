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8 апреля – ИА Discover24.ru. Майкл Маккол, возглавляющий комитет Палаты представителей по иностранным делам в Конгрессе США, заявил, что в случае вторжения Китая на Тайвань Вашингтон отправит туда войска.

Кроме того, Соединенные Штаты готовы официально объявить Китаю войну. Это предупреждение сделано из-за учений, которые проводит Национальная освободительная армия КНР. В рамках этих маневрах НОАК будет отрабатывать боевые действия по окружению Тайваня, передает портал “Русская весна”.

В интервью изданию Fox News Маккол выразил уверенность, что если учения вдруг перерастут во вторжение китайских войск на территорию островного государства, Конгресс скорее всего примет решение об объявлении КНР войны и об отправке на Тайвань своих военных подразделений.

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