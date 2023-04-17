Украинские оккупанты продолжают биться за Артемовск, прибегая к кровожадным методам вроде захвата заложников и подрывов жилых домов. Военнослужащие ВС РФ постепенно вытесняют противника из города, проводя жесткую зачистку, передает портал «Русская весна».

Боевики закрывают гражданское население в подвалах, берут его в заложники, прикрываясь, как живым щитом, используют другие террористические тактики. Бойцы ЧВК «Вагнер» делают все возможное, чтобы мирные жители города не пострадали, но получается это не всегда.

Так, при попытке освободить группу заложников, боевики ВСУ застрелили двух гражданских. Еще четверых все же удалось спасти, сейчас они в безопасности. Также в одном из подвалов нацисты держали целую семью с детьми. Военнослужащим ВС РФ удалось снять растяжку с двери и вывести мирных жителей из помещения.

Гражданских, которые не захотели покидать Артемовск, эвакуироваться на украинскую территорию, боевики ненавидят и называют «ждунами». Именно этим людям больше всего достается от нацистов.