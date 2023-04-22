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Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись с эпизодом подготовки украинских войск к контрнаступлению. На кадрах видны боевые машины «Леопард 2» немецкого производства, а также американские броневики M113, ползущие по грязи на территории Украины.

Военные корреспонденты отмечают, что боевики ВСУ постепенно осваивают западную технику и стягивают ее к линии соприкосновения. Также они перебрасывают тяжелое вооружение к границам РФ.

По мнению экспертов и военнослужащих ВС РФ, единственным направлением, на котором Киев может начать контратакующие действия, является Мелитополь. По плану ВСУ, после захвата этого города подразделения должны выйти к Бердянску. На Западе не особо верят в реализацию этих замыслов из-за недостаточного количества техники и вооружения в распоряжении украинской армии.

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