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ВДВ РФ оказывают поддержку штурмовым подразделениям ЧВК «Вагнер», нанося удары по боевикам ВСУ, которые пытаются заходить с флангов, передает портал «Русская весна». На кадрах записи, опубликованной военными корреспондентами, видно, как десантники мощным артиллерийским ударом уничтожают опорник ВСУ.

На опорном пункте, расположенном в лесополосе, разместился взвод украинских боевиков. Обнаружил их разведывательный дрон, который тут же отправил координаты артиллерии. Удар по противнику наносился из гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметра, корректировал огонь все тот же беспилотный аппарат. Он также зафиксировал успешное уничтожение окопавшейся пехоты.

Авторы публикации отмечают, что десантники оказывают помощь «вагнеровцам» по просьбе основателя ЧВК Евгения Пригожина. Он опасается, что ВСУ попытаются создать «внешнее окружение» с флангов, поэтому привлекает подразделения ВДВ для прикрытия.

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