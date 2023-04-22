Леденящий душу ужас испытали боевики украинской пехоты, внезапно столкнувшиеся с российским танком. Боевая машина стремительно ворвалась на позиции и обратила противника в бегство.

Портал «Русская весна» выложил в Сеть видео, на котором российский танк свободно перемещается по полевой дороге. Внезапно прямо на него из лесополосы вываливаются украинские военные, совершающие вылазку к российским позициям.

«Наши танкисты влетели прямо на вражеские позиции и заставили в ужасе драпать украинскую пехоту», — пояснили военные корреспонденты.

Напомним, что Киев из-за ненастной погоды не начинает контрнаступление, но ВСУ все же готовятся к нему. Они получают западную технику, а также проводят мобилизацию, отправляя в зону боевых действий всех подряд, независимо от возраста и состояния здоровья.